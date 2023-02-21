Гранкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гранкин Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гранкин Илья

Мать ребёнка: ?

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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