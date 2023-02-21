Гранкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гранкин Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гранкин Илья
Мать ребёнка: ?
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Василий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно