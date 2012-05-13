Елизарова (Морозова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Морозова) Людмила Ивановна

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.03.1940

Дата смерти

13.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1940

Отец: Морозов Иван Алексеевич

Мать: Морозова Наталья Дмитриевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.12.1963

Муж: Елизаров Геннадий Георгиевич

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1964

Дочь: Синицына Наталия Геннадиевна

Отец ребёнка: Елизаров Геннадий Георгиевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.12.1977

Сын: Елизаров Дмитрий Геннадиевич

Отец ребёнка: Елизаров Геннадий Георгиевич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
13.05.2012
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