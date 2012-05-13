Елизарова (Морозова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.03.1940
Дата смерти13.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1940
Бракосочетание
21.12.1963
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1964
Дочь: Синицына Наталия Геннадиевна
Отец ребёнка: Елизаров Геннадий Георгиевич
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
01.12.1977
Сын: Елизаров Дмитрий Геннадиевич
Отец ребёнка: Елизаров Геннадий Георгиевич
Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
13.05.2012