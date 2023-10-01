Блинова Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Виктор Павлович
Мать: Волженина Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Блинов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Алексей