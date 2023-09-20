Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
?.01.1924
Дочь: Русакова (Исакова) Аполлинария Владимировна
Отец ребёнка: Исаков Владимир Павлович
Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1979