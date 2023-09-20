Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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1924 г.р.
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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
?.01.1924

Дочь: Русакова (Исакова) Аполлинария Владимировна

Отец ребёнка: Исаков Владимир Павлович

Журавлёво, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1979

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