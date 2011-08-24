Морозова Карина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Карина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2011

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2011

Отец: Копузов Дмитрий Романович

Мать: не указана

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