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Карабаев Евгений Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1929

Дата смерти

03.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1929

Отец: Федор

Мать: Карабаева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1954

Дочь: Толкачева (Карабаева) Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Карабаева (Поскоркова) Любовь Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1957

Сын: Карабаев Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Карабаева (Поскоркова) Любовь Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
03.06.2013
Пермь, Пермский, Пермский край

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