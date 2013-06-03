Карабаев Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1929
Дата смерти03.06.2013
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1929
Отец: Федор
Рождение ребёнка
23.01.1954
Дочь: Толкачева (Карабаева) Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Карабаева (Поскоркова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
17.01.1957
Сын: Карабаев Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Карабаева (Поскоркова) Любовь Михайловна
Смерть
03.06.2013