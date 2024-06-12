Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднякова (Шагарова) Устинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Павел Павлович

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Николай Павлович

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мингазова (Позднякова) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева (Позднякова) Галина Павловна

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.04.1954

Сын: Поздняков Виктор Павлович

Отец ребёнка: Поздняков Павел Павлович

Урджар, Урджарский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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