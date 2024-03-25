Сущенко Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.?

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
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Рождение
19.03.?

Отец: Сущенко Василий Иосифович

Мать: Леоненко Мария Михайловна

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