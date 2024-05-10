Монвиж-Монтвид Сергей Иванович 08.08.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Сергей Иванович

Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

08.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1902

Отец: Монвиж-Монтвид Иван Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Александра

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Дата рождения взята из списка легионеров Французского иностранного легиона. | С. В. Волков даёт 1903 год.
Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | Монвиж-Монтвид Сергей Иванович, р. 1903 в Симферополе. Во ВСЮР и Русской Армии в государственной страже до эвакуации Крыма. Э... Показать все
Военная служба
16.09.1939
Род войск: Французский иностранный легион
Смерть
Неизвестно

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