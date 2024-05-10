Монвиж-Монтвид Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения08.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1902
Дата рождения взята из списка легионеров Французского иностранного легиона. | С. В. Волков даёт 1903 год.
Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | Монвиж-Монтвид Сергей Иванович, р. 1903 в Симферополе. Во ВСЮР и Русской Армии в государственной страже до эвакуации Крыма. Э... Показать все
Военная служба
16.09.1939
Род войск: Французский иностранный легион
Смерть
Неизвестно