Митюкова Маня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1914
Дочь: Митюкова Раиса
Отец ребёнка: Митюков Иннокентий
Усть-Удинский р-н
Усть-Удинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Куприян
Отец ребёнка: Митюков Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Митюков Иннокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Антон
Отец ребёнка: Митюков Иннокентий
Смерть
Неизвестно