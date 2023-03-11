Кирьянов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянов Стефан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фетиса

Рождение ребёнка
1942

Сын: Кирьянов Григорий Стефанович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Между 1958 и 1959

Дочь: Татьяна Стефановна

Мать ребёнка: Евдокия

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Между 1961 и 1963

Сын: Кирьянов Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Евдокия

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирьянов Владимир

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

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