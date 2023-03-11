Кирьянов Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Фетиса
Рождение ребёнка
1942
Сын: Кирьянов Григорий Стефанович
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Между 1958 и 1959
Дочь: Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1961 и 1963
Сын: Кирьянов Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирьянов Владимир
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия