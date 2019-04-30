Ефимович (Кондратюк) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимович (Кондратюк) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1976

Сын: Ефимович Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.04.1979

Сын: Ефимович Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимович Елена Владимировна

Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимович Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимович Владимир Лукич

Смерть
30.04.2019
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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