Ефимович (Кондратюк) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1976
Сын: Ефимович Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич
Рождение ребёнка
30.04.1979
Сын: Ефимович Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимович Елена Владимировна
Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимович Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ефимович Владимир Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2019