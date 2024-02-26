Пелагея Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Степанова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Петр Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Кирилов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Федот Васильев (Ич)

Отец ребёнка: Василий Кирилов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кирилов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1780
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