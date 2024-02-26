Пелагея Степанова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Петр Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Кирилов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Федот Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Василий Кирилов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кирилов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1780