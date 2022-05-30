Дуюнова (Малинина) Ирина Евгеньевна
женский, родилась 01.12.1983
ОтецМалинин Евгений Фёдорович1961 г.р.
МатьМалинина ВалентинаНеизвестно г.р.
Дети
(Дуюнова) Алиса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
(Дуюнова) Ева ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983
Отец: Малинин Евгений Фёдорович
Мать: Малинина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дуюнова) Ева Дмитриевна
Отец ребёнка: Дуюнов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дуюнова) Алиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Дуюнов Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно