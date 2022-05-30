Дуюнова (Малинина) Ирина Евгеньевна 01.12.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дуюнова (Малинина) Ирина Евгеньевна

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 01.12.1983

Отец
Малинин Евгений Фёдорович1961 г.р.
Мать
Малинина ВалентинаНеизвестно г.р.
Дети
(Дуюнова) Алиса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
(Дуюнова) Ева ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Малинин Евгений Фёдорович

Мать: Малинина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дуюнова) Ева Дмитриевна

Отец ребёнка: Дуюнов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дуюнова) Алиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Дуюнов Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно

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