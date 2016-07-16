Татаринцева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1926

Дата смерти

16.07.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926

Отец: Рязанцев Василий Семенович

Мать: Киселева Анна Павловна

Рождение ребёнка
23.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринцев Иван Илларионович (Ларионович)

Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.07.2016
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