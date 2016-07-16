Татаринцева Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1926
Дата смерти16.07.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1926
Отец: Рязанцев Василий Семенович
Мать: Киселева Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Татаринцев Иван Илларионович (Ларионович)
Анна, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.07.2016