Легконравов Дмитрий Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Легконравов Демид Леонтьевич
Мать: Легконравова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Легконравов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Федора М
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: Легконравова Федора М
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Легконравов Гаврило Дмитриевич
Мать ребёнка: Легконравова Федора М
Смерть
Неизвестно