Легконравов Дмитрий Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегконравов Дмитрий Демидович

Легконравов Дмитрий Демидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Легконравов Демид Леонтьевич

Мать: Легконравова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Легконравов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Федора М

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Легконравова Федора М

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Легконравов Гаврило Дмитриевич

Мать ребёнка: Легконравова Федора М

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close