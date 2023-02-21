Крехтунова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Крехтунов Данил Степанов

Отец ребёнка: Крехтунов Степан Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Крехтунов Федот Степанов

Отец ребёнка: Крехтунов Степан Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1818

Муж: Крехтунов Степан Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Крехтунова Василиса Степанова

Отец ребёнка: Крехтунов Степан Ефимов

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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