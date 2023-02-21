Крехтунова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Крехтунов Степан Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Крехтунов Степан Ефимов
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Крехтунова Василиса Степанова
Отец ребёнка: Крехтунов Степан Ефимов
Смерть
После 1834