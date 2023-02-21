Федотова Ирина Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Ирина Самойлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Рождение ребёнка
1703

Сын: Федотов Федор Кириллов

Отец ребёнка: Федотов Кирилл Калинин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Кирилл Калинин

РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Ярославский уезд перепись 1710г
Смерть
Неизвестно
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