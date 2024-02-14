Мавлия Мустаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлия Мустаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Хамза Сабитов

Отец ребёнка: Сабит

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шафигулла Сабитов

Отец ребёнка: Сабит

Рождение ребёнка
1857

Сын: Хамидулла Сабитов

Отец ребёнка: Сабит

Рождение ребёнка
26.09.1872

Сын: Галиаскар Сабитов

Отец ребёнка: Сабит

Рождение ребёнка
29.11.1876

Сын: Лутфулла Сабитов

Отец ребёнка: Сабит

Смерть
Неизвестно

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