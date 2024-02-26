Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти20.05.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Яков Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Рождение ребёнка
24.10.1869 ст.
Сын: Кузьма Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Васильев
Смерть
20.05.1870 ст.
От чахотки