Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

20.05.1870 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Яков Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1869 ст.

Сын: Кузьма Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Васильев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Васильев

Смерть
20.05.1870 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки
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