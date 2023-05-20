Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1974
Дочь: Иванова - Смирнова Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1977
Дочь: Смирнова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1985
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович