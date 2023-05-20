Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова - Смородинова Лидия Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1974

Дочь: Иванова - Смирнова Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1977

Дочь: Смирнова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1985

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Иванович

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