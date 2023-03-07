Савин Фирс Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Федоров Дорофей Савельевич
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
26.10.1846
Дочь: Прасковья Фирсовна
Мать ребёнка: Савина Гликерия Трифоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Фирсовна
Мать ребёнка: Савина Гликерия Трифоновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Фирсовна
Мать ребёнка: Савина Гликерия Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно