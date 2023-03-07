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Савин Фирс Дорофеевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Федоров Дорофей Савельевич

Мать: Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1846

Дочь: Прасковья Фирсовна

Мать ребёнка: Савина Гликерия Трифоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Фирсовна

Мать ребёнка: Савина Гликерия Трифоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Фирсовна

Мать ребёнка: Савина Гликерия Трифоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Гликерия Трифоновна

Смерть
Неизвестно
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