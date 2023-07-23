Шустиков Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустиков Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустиков Павел

Мать: Шустикова Акулина

Рождение ребёнка
12.11.1955

Сын: Шустиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустиков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Казакова Аграфена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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