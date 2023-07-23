Шустиков Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шустиков Павел
Мать: Шустикова Акулина
Рождение ребёнка
12.11.1955
Сын: Шустиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустиков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Казакова Аграфена Николаевна
Смерть
Неизвестно