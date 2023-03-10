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Морозов Кузьма Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1896

Дата смерти

04.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1896

Отец: Морозов Гурий Тихонов

Мать: Морозова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
17.11.1923

Дочь: Серова Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Морозова Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
13.12.1925

Дочь: Авдеева Раиса Кузьминична

Мать ребёнка: Морозова Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
20.03.1929

Сын: Морозов Геннадий Кузьмич

Мать ребёнка: Морозова Вера Матвеевна

Смерть
04.03.1971
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