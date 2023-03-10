Морозов Кузьма Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1896
Дата смерти04.03.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1896
Отец: Морозов Гурий Тихонов
Мать: Морозова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1923
Дочь: Серова Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Морозова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
13.12.1925
Дочь: Авдеева Раиса Кузьминична
Мать ребёнка: Морозова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
20.03.1929
Мать ребёнка: Морозова Вера Матвеевна
Смерть
04.03.1971