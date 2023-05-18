Калабин Андрей Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Калабин Флор Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1898 ст.
Жена: Акилина Яковлевна
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.
Дочь: Калабина Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
15.11.1901 ст.
Сын: Калабин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Сын: Калабин Митрофан Андреевич
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.
Дочь: Калабина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.
Дочь: Калабина Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.11.1911 ст.
Дочь: Калабина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.
Дочь: Калабина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Акилина Яковлевна
Смерть
Неизвестно