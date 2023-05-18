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Калабин Андрей Флорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Калабин Флор Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1898 ст.

Жена: Акилина Яковлевна

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.11.1898 ст.

Дочь: Калабина Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
15.11.1901 ст.

Сын: Калабин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Сын: Калабин Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.

Дочь: Калабина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.

Дочь: Калабина Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.11.1911 ст.

Дочь: Калабина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.

Дочь: Калабина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Акилина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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