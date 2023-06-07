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Борзов Андрей Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Борзов Игнатий Яковлев

Мать: Мать Андрей Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Борзова Федосья Ануфриева

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Борзова Федосья Ануфриева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Борзов Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Борзова Федосья Ануфриева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Федосья Ануфриева

Смерть
1804
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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