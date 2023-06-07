Борзов Андрей Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Борзов Игнатий Яковлев
Мать: Мать Андрей Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Борзова Федосья Ануфриева
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Борзова Федосья Ануфриева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Борзова Федосья Ануфриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804