Сергей Иосифович Янович
мужской, родился 04.08.1910
умер 1993
МатьКохан Мария Антоновна1886 г.р.
ОтецЯнович Иосиф Иосифович1876 г.р.
Супруги
Малишевская Станислава1912 г.р.
Дети
Янович Леонид Сергеевич22.07.1942 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910
Отец: Янович Иосиф Иосифович
Мать: Кохан Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малишевская Станислава
Рождение ребёнка
22.07.1942
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1993