Сергей Иосифович Янович 04.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергей Иосифович Янович

Автор
МЯ
Янович М.

мужской, родился 04.08.1910

умер 1993

Мать
Кохан Мария Антоновна1886 г.р.
Отец
Янович Иосиф Иосифович1876 г.р.
Супруги
Малишевская Станислава1912 г.р.
Дети
Янович Леонид Сергеевич22.07.1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910

Отец: Янович Иосиф Иосифович

Мать: Кохан Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малишевская Станислава

Рождение ребёнка
22.07.1942

Сын: Янович Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1993

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