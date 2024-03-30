Вольвач (Кравченко) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Снежко Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Снежко Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Красуля Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Вольвач Евмений Сергеевич
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вольвач Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вольвач Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович
Смерть
Неизвестно