Вольвач (Кравченко) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач (Кравченко) Мария Алексеевна

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кравченко Алексей Пантелеймонович

Мать: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Снежко Феодосия Сергеевна

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Бракосочетание
1882

Муж: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Снежко Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Вольвач Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Красуля Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вольвач Федот Сергеевич

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вольвач Евмений Сергеевич

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вольвач Агриппина Сергеевна

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вольвач Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Вольвач Сергей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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