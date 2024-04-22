(Петрова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.05.1896
Дата смерти10.06.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1896
Отец: Петров Иван
Мать: Петрова Бабушка Марфы
Рождение ребёнка
1923
Сын: Серовский Николай Петрович
Отец ребёнка: Серовский Петр
Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Серовский Петр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Черкасова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Серовский Петр
Рождение ребёнка
08.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серовский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серовский Петр
Смерть
10.06.1969
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище