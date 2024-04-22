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(Петрова) Мария Ивановна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

10.05.1896

Дата смерти

10.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1896

Отец: Петров Иван

Мать: Петрова Бабушка Марфы

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Серовский Николай Петрович

Отец ребёнка: Серовский Петр

Убинское, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Серовский Петр

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Черкасова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Серовский Петр

Рождение ребёнка
08.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серовский Петр

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серовский Петр

Смерть
10.06.1969
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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