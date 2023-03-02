Сердюкова Настасья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович
Нестеровка
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович
Рождение ребёнка
15.08.1913
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сердюк Иван Васильев
Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович
Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно