Сердюкова Настасья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова Настасья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сердюк Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович

Нестеровка
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович

Рождение ребёнка
15.08.1913

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сердюк Иван Васильев

Отец ребёнка: Сердюк Василий Филиппович

Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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