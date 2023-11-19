Галкина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Михеева Галина Викторовна
Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Галкина Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович
Рождение ребёнка
08.08.1957
Сын: Галкин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович
Рождение ребёнка
10.10.1961
Сын: Галкин Александр Викторович
Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович
Смерть
Неизвестно