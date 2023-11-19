Галкина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Михеева Галина Викторовна

Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Виктор Кириллович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Галкина Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Галкин Кирилл Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1957

Сын: Галкин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1961

Сын: Галкин Александр Викторович

Отец ребёнка: Галкин Виктор Кириллович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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