Савельева Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1928
Дата смерти08.02.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928
Отец: Мартышко Андрей
Мать: Мартышко Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Галина Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр
Рождение ребёнка
09.03.1948
Дочь: Зайцева Альбина Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр
Смерть
08.02.2009