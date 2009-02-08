Савельева Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1928

Дата смерти

08.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928

Отец: Мартышко Андрей

Мать: Мартышко Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Галина Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр

Рождение ребёнка
09.03.1948

Дочь: Зайцева Альбина Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр

Смерть
08.02.2009

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