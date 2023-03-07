Вострикова Антонида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Востриков Ефим (Еуфимко) Яковлев
Отец ребёнка: Востриков Яков (Якушко) Ильин
Рождение ребёнка
Около 1680
Отец ребёнка: Востриков Яков (Якушко) Ильин
Рождение ребёнка
Около 1686
Отец ребёнка: Востриков Яков (Якушко) Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710