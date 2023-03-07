Вострикова Антонида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Антонида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1658 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Востриков Ефим (Еуфимко) Яковлев

Отец ребёнка: Востриков Яков (Якушко) Ильин

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Востриков Тарас Яковлев

Отец ребёнка: Востриков Яков (Якушко) Ильин

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Востриков Трофим Яковлев

Отец ребёнка: Востриков Яков (Якушко) Ильин

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Яков (Якушко) Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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