Палияма Мартенг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палияма Ёна
Мать ребёнка: Тупамаху Деббй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палияма Рики
Мать ребёнка: Тупамаху Деббй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палияма Фредо
Мать ребёнка: Тупамаху Деббй
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупамаху Деббй