Кравченко (Вилисова) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1941
Отец: Вилисов Виктор Георгиевич
Мать: Вилисова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кравченко Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Кравченко Владимир Георгиевич
Смерть
Неизвестно