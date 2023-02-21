Бокарёв Иван
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рожденияОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Бокарёв Михаил Павлович
Мать: Бокарёва Мария
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
05.10.1975
Сын: Бокарёв Сергей
Мать ребёнка: Бокарёва Надежда
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
08.04.1979
Сын: Бокарёв Михаил
Мать ребёнка: Бокарёва Надежда
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982
Дочь: Чекина Татьяна
Мать ребёнка: Бокарёва Надежда
Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982
Дочь: Денисенко Елена
Мать ребёнка: Бокарёва Надежда
Россия, село Студеное