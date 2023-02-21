Бокарёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарёв Иван

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Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Бокарёв Михаил Павлович

Мать: Бокарёва Мария

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
05.10.1975

Сын: Бокарёв Сергей

Мать ребёнка: Бокарёва Надежда

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
08.04.1979

Сын: Бокарёв Михаил

Мать ребёнка: Бокарёва Надежда

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982

Дочь: Чекина Татьяна

Мать ребёнка: Бокарёва Надежда

Россия, село Студеное
Рождение ребёнка
07.09.1982

Дочь: Денисенко Елена

Мать ребёнка: Бокарёва Надежда

Россия, село Студеное
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