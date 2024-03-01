Аграфенина (Рухлядева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфенина (Рухлядева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аграфенина) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Аграфенин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аграфенин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Аграфенин Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аграфенин Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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