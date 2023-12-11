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Боев Серафим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.01.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.01.1951

Отец: Боев Михаил

Мать: Боева Параша

Рождение ребёнка
16.11.1972

Дочь: Перегудова Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Боева Тамара Григорьевна

Воронежская обл., г. Воронеж
Приблизительно в1977 г. родители развелись
Бракосочетание
Вычислено 1972

Жена: Боева Тамара Григорьевна

Липецкая область
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