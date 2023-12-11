Боев Серафим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 16.01.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 16.01.1951
Отец: Боев Михаил
Мать: Боева Параша
Рождение ребёнка
16.11.1972
Дочь: Перегудова Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Боева Тамара Григорьевна
Воронежская обл., г. Воронеж
Приблизительно в1977 г. родители развелись
Бракосочетание
Вычислено 1972
Жена: Боева Тамара Григорьевна
Липецкая область