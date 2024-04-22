Яшкина (Абрамкина) Параскева Титовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Абрамкин Тит ОтецТитовичей
Есть метрика о свадьбе. Невеста 19 лет в 1903году
Бракосочетание
22.10.1903
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 19 лет
Рождение ребёнка
29.09.1910
Дочь: Яшкина Иустиния Игнатовна
Отец ребёнка: Яшкин Игнат Дмитриевич
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно