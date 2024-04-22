Яшкина (Абрамкина) Параскева Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина (Абрамкина) Параскева Титовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Абрамкин Тит ОтецТитовичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Невеста 19 лет в 1903году
Бракосочетание
22.10.1903

Муж: Яшкин Игнат Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 19 лет
Рождение ребёнка
29.09.1910

Дочь: Яшкина Иустиния Игнатовна

Отец ребёнка: Яшкин Игнат Дмитриевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
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