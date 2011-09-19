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Буканова Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1934

Дата смерти

19.09.2011

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1934

Отец: Буканов Илья Иванович

Мать: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
07.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна

Смерть
19.09.2011

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