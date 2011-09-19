Буканова Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1934
Дата смерти19.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1934
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
07.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буканова (Пичкалева) Тамара Григорьевна
Смерть
19.09.2011