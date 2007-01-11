Гранкин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранкин Владимир Васильевич

Гранкин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1926

Дата смерти

11.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.195

Дочь: Шабанова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Гранкина Евгения Илларионовна

Рождение
19.07.1926

Отец: Гранкин Василий Митрофанович

Мать: Гранкина Евгения Платоновна

Рождение ребёнка
31.01.1951

Дочь: Голованова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Гранкина Евгения Илларионовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Ильичева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Гранкина Евгения Илларионовна

Смерть
11.01.2007
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close