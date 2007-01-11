Гранкин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1926
Дата смерти11.01.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.195
Дочь: Шабанова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Гранкина Евгения Илларионовна
Рождение
19.07.1926
Рождение ребёнка
31.01.1951
Дочь: Голованова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Гранкина Евгения Илларионовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Ильичева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Гранкина Евгения Илларионовна
Смерть
11.01.2007