Куликов Дмитрий Васильевич 08.11.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

08.11.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899 ст.

Отец: Куликов Василий Минеевич

Мать: Куликова (Ладыгина) Александра Аристарховна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.09.1917

Сын: Куликов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.02.1919

Дочь: Куликова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.03.1922

Дочь: Куликова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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