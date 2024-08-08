Куликов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1917
Сын: Куликов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.02.1919
Дочь: Куликова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.03.1922
Дочь: Куликова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Куликова (Храмушина) Надежда Афанасьевна
Смерть
Неизвестно