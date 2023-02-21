Московкина (Бояркина) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Черноусова Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Московкин Ефим Севастьянов
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
крещена в Покровской церкви города Верный Семиреченской области Российской Империи.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно