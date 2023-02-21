Московкина (Бояркина) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкина (Бояркина) Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Черноусова Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Московкин Ефим Севастьянов

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
крещена в Покровской церкви города Верный Семиреченской области Российской Империи.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московкин Ефим Севастьянов

Смерть
Неизвестно
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