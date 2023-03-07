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Гусев Павел Васильевич

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Место рождения

Кама, Ермаковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

12.07.1885

Дата смерти

14.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Кама, Ермаковская волость, Пошехонский уезд
В 1939 году переселились в д. Никольское в связи с затоплением Рыбинского моря
Рождение ребёнка
04.10.1918

Дочь: Цапилова Анна Павловна

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Фёдоровна

Смерть
14.03.1967
Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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