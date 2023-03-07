Гусев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1885
Дата смерти14.03.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1939 году переселились в д. Никольское в связи с затоплением Рыбинского моря
Рождение ребёнка
04.10.1918
Дочь: Цапилова Анна Павловна
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Фёдоровна
Смерть
14.03.1967
Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область