Слинкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слинкин Владимир

Место рождения

д.Шайтанка

Дата рождения

25.12.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1949

Отец: Слинкин Иван

Мать: Слинкина Александра

д.Шайтанка
Рождение ребёнка
14.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Сургут, ХМАО, РФ
Рождение ребёнка
1980

Сын: Слинкин Алексей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Сургут, кладбище Белоярское
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