Слинкин Владимир
Место рожденияд.Шайтанка
Дата рождения25.12.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1949
Отец: Слинкин Иван
Мать: Слинкина Александра
д.Шайтанка
Рождение ребёнка
14.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Сургут, ХМАО, РФ
Рождение ребёнка
1980
Сын: Слинкин Алексей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похороны
Неизвестно
Сургут, кладбище Белоярское