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Скородумов Дмитрий Ильичь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

29.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Скородумова Ольга

Рождение ребёнка
1926

Сын: Скородумов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова

Рождение ребёнка
1931

Сын: Скородумов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Скородумова Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова

Рождение ребёнка
14.08.1943

Дочь: Бахменд Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скородумова Анна Семенова

Смерть
29.11.1947
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