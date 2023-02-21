Скородумов Дмитрий Ильичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти29.11.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: Скородумова Ольга
Рождение ребёнка
1926
Сын: Скородумов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1931
Сын: Скородумов Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Скородумова Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова
Рождение ребёнка
14.08.1943
Дочь: Бахменд Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Скородумова Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1947