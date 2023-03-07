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Курсаков Владимир Павлович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1935

Дата смерти

Около 1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

После 1898 г.р.

Жена

Около 1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1935

Отец: Курсаков Павел Иванович

Мать: Курсакова Дарья Ильинична

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Иммиграция
Около 1958
г. Сталинабад, Таджикистан
г. Сталинабад, Таджикистан
Рождение ребёнка
03.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курсакова Валентина Владимировна

г. Душанбе, республика Таджикистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курсакова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курсакова Валентина Владимировна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1961
Варзобское ущелье, Таджикистан
погиб в горах, похоронен в Душанбе на городском кладбище | Варзобское ущелье, Таджикистан
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