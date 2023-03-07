Курсаков Владимир Павлович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1935
Дата смертиОколо 1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1935
Отец: Курсаков Павел Иванович
Иммиграция
Около 1958
г. Сталинабад, Таджикистан
г. Сталинабад, Таджикистан
Рождение ребёнка
03.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курсакова Валентина Владимировна
г. Душанбе, республика Таджикистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курсакова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1961
Варзобское ущелье, Таджикистан
погиб в горах, похоронен в Душанбе на городском кладбище | Варзобское ущелье, Таджикистан