Сиротина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Сиротин Михаил александрович

Отец ребёнка: Сиротин Александр Григорьевич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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