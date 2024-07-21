Сиротина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Сиротин Михаил александрович
Отец ребёнка: Сиротин Александр Григорьевич
Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно