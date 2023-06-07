Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1775

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1776 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Дочь: Ирина Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1775
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