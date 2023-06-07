Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Дочь: Ирина Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-на Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1775