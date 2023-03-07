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(Стародумова) Федосья Иванова

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Место рождения

дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Около 1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Стародумов Иван (Ивашко) Силин

Мать: Стародумова Парасковья Осипова

дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Аникинская Шиляева на Ржаном поломе, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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